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VakıfBank set vermedi

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 21.

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 14-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır


Türk Hava Yolları: Şeyma 4, Su 1, Rahimova 13, Enright 5, Ruseva 7, Özge, Berin (L), Havlickova 4, İpek 1, Yağmur 5, Duygu, İrem


VakıfBank: Kelsey 9, Kübra 6, Cansu 3, Zhu 15, Zehra 4, Lonneke 14, Gizem (L), Buket 1


Setler: 14-25, 16-25, 21-25


Süre: 73 dakika (23', 25', 25')

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