VakıfBank set vermedi

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 21.
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 14-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır
Türk Hava Yolları: Şeyma 4, Su 1, Rahimova 13, Enright 5, Ruseva 7, Özge, Berin (L), Havlickova 4, İpek 1, Yağmur 5, Duygu, İrem
VakıfBank: Kelsey 9, Kübra 6, Cansu 3, Zhu 15, Zehra 4, Lonneke 14, Gizem (L), Buket 1
Setler: 14-25, 16-25, 21-25
Süre: 73 dakika (23', 25', 25')