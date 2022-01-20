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VakıfBank set vermedi

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Finlandiya temsilcisi LP Salo’yu 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Namağlup liderliğini sürdüren VakıfBank'ta genç pasör Buket Gülübay karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.


VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında 3 Şubat perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Vero Volley Monza takımına konuk olacak.



Salon: VakıfBank


Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)


VakıfBank: Buket, Gabi, Melis, Meryem, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Aylin (L) (Selin Adalı)


LP Salo: Jantunen, Andrikopoulou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva, Laaksonen (L) (Kuusela, Makinen)


Setler: 25-9, 25-21, 25-20


Süre: 63 dakika (16,23,24)

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