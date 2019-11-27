İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VakıfBank, Slovenya'dan zaferle döndü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki ikinci maçında Slovenya deplasmanında Nova KBM Branik Maribor’u 13-25, 17-25 ve 14-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya deplasmanında Nova KBM Branik Maribor'u 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


Sarı-siyahlılar, gruptaki üçüncü maçında Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'la 17 Aralık Salı günü TSİ 18:00'de deplasmanda karşılaşacak.



Salon: Sportna Dvorana Ljudski Vrt


Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)


Maribor: Stoljiljkovic, Sobocan, Bracko, Kosenina, Lorber, Pintar, Pahor (L), Milosic


VakıfBank: Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Maja, Gizem (L), Cansu, Gözde, Ebrar


Setler: 13-25, 17-25, 14-25


Süre: 61 dakika (21', 21', 19')

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.