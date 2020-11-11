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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde 30 maçtır kazanıyor

Sultanlar Ligi’nde 13’te 13 yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı.

Sultanlar Ligi'nde 13'te 13 yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı. 2 Kasım 2019'dan bu yana ligde oynadığı 30 karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, bu maçların 24'ünü 3-0'lık skorla aldı.


Korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren ve son iki sezonun şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'ne fırtına gibi başladı. Ligde oynadığı 13 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı.


2 Kasım 2019'dan bu yana ligde oynadığı 30 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, bu mücadelelerin 24'ünü 3-0'lık skorla aldı. 30 maçlık galibiyet serisinde toplamda 3.473 sayı üretti. 2020-2021 sezonunda VakıfBank dışında ligde namağlup takım bulunmuyor. 375 gündür yenilmeyen VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde 38 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.


VakıfBank'ın 30 maçlık galibiyet serisi:



VakıfBank - Beylikdüzü: 3-0


Nilüfer Bld - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Karayolları: 3-0


Beşiktaş - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Galatasaray: 3-1


Eczacıbaşı - VakıfBank: 0-3


Aydın BŞB - VakıfBank: 1-3


VakıfBank - PTT: 3-0


THY - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Yeşilyurt: 3-0


VakıfBank - Fenerbahçe: 3-1


Beylikdüzü - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Nilüfer Bld: 3-1


Karayolları - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Beşiktaş: 3-0


Galatasaray - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Eczacıbaşı: 3-0


Karayolları - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Aydın BŞB: 3-0


THY - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Galatasaray: 3-0


Beylikdüzü - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Yeşilyurt: 3-0


Beşiktaş - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Kuzeyboru: 3-1


VakıfBank - Fenerbahçe: 3-0


Eczacıbaşı - VakıfBank: 2-3


VakıfBank - Nilüfer Bld: 3-0


PTT - VakıfBank: 0-3


VakıfBank - Çan Gençlik Kale: 3-0

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