VakıfBank üst üste 11. kez çeyrek finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı. VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11. kez çeyrek finale yükseldi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, seti 25-22 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci seti baştan sona üstün götüren VakıfBank, rakibine sadece 11 sayı imkanı tanıdığı seti 25-11 almayı başardı ve mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Lokomotiv Kaliningrad'ın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Mücadelenin en değerli oyuncusu sarı-siyahlıların Brezilyalı smaçörü Gabi seçildi.