VakıfBank, üst üste 9. yarı final için sahada

Avrupa'nın en büyük kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi yarın VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. Üst üste 9. kez yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak olan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 karşılaşmayı kazandı.

CEV Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi yarın 17.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. Sarı-siyahlılar, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyet durumunda yarı finale yükselecek, aksi durumda ise yarı finale yükselen takımı altın set belirleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçı kazanan VakıfBank, turu geçmesi halinde üst üste 9. kez yarı finale adını yazdıracak.

Guidetti: "Bu maç için çok heyecanlıyız"

Rövanş hakkında konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu sezon sahamızdaki ilk önemli karşılaşmaya çıkacağız. Bu yüzden çok heyecanlıyız ve bu maç için çok çalıştık. İlk maçta harika bir oyun oynadık. Ama o maçta gerçek Chemik Police'yi gördüğümüze inanmıyorum. Bu maçın daha zorlu geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Maja: "Kazanmamız gereken bir maç"

VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic ise, "Police'de kolay bir galibiyet aldık. Defans ve hücumlarımıza çok fazla cevap veremediler. Ama İstanbul'da bizi çok daha zorlayacaklar. Çünkü kaybedecekleri hiçbir şeyleri yok. Daha rahat ve özgür oynayacaklar. Bunun farkındayız ve buna göre hazırlandık. İlk maçta kolay bir galibiyet almış olabiliriz ama kendimizi direkt yarı finallerde görmüyoruz. Kazanmamız gereken bir maç daha var" dedi.