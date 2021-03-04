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VakıfBank, üst üste dokuzuncu kez yarı finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police’yi 3-0 mağlup ederek, üst üste dokuzuncu kez yarı finale yükseldi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi 3-0 mağlup ederek, üst üste dokuzuncu kez yarı finale yükseldi.


VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 yendiği Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi ikinci karşılaşmada da 25-21, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dokuzuncu kez yarı finale yükseldi. CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 15'inci galibiyetini alan sarı-siyahlılar, toplamda 13'üncü kez yarı final oynama hakkı kazandı.

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