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VakıfBank, yarı finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova’yı 25-19, 25-16 ve 25-8’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 195. maçına çıkan sarı-siyahlılar, toplamda 11. kez yarı final oynama hakkı kazandı.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç)


VakıfBank: Kübra 8, Cansu 2, Zhux 17, Milena 10, Lonnekex 19, Kelsey 10, Gizem (L)


Dinamo Moskova: Lyubushkina 1, Ognjenovic 2, Havelkova 5, Fetisova 4, Goncharova 11, Shcherban 6, Raevskaia (L), Talysheva (L), Lazareva 3, Stolyarova 1


Setler: 25-19, 25-16, 25-8


Süre: 63 dakika (24', 22', 17')

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