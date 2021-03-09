VakıfBank, yedinci kez Kupa Voley şampiyonu

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup ederek, yedinci kez kupanın sahibi oldu.
VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup ederek, yedinci kez kupanın sahibi oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
VakıfBank: Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Ayça (L), Gabi, Cansu, Gözde.
Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Thompson, Simge (L), Saliha, Fatma, Mirkovic, Yasemin.
Setler: 3-0 (25-18, 25-19, 25-22)
Süre: 79 dakika (25, 25, 29)