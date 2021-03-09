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VakıfBank, yedinci kez Kupa Voley şampiyonu

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup ederek, yedinci kez kupanın sahibi oldu.

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup ederek, yedinci kez kupanın sahibi oldu.



Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu


Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç


VakıfBank: Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Ayça (L), Gabi, Cansu, Gözde.


Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Thompson, Simge (L), Saliha, Fatma, Mirkovic, Yasemin.


Setler: 3-0 (25-18, 25-19, 25-22)


Süre: 79 dakika (25, 25, 29)

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