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VakıfBank'ın Avrupa'da 26. zafer gecesi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki dördüncü maçında Maritza Plovdiv’i 25-19, 25-17 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Maritza Plovdiv'i 25-19, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini 26 maça çıkardı.


VakıfBank, gruptaki beşinci maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'la 20 Şubat Çarşamba günü TSİ 21:00'de deplasmanda karşılaşacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Christian Peter Wolf (İsviçre)


VakıfBank: Kelsey 13, Melis 4, Cansu 4, Zhu 16, Zehra 5, Lonneke 19, Gizem (L), Ebrar 3, Buket, Di Iulio


Maritza Plovdiv: Holston 7, Paskova 14, Nasya 4, Weiss 1, Petkova 4, Cross 4, Todorova (L), Simona 5, Shahpazova, Nikova, Milanova


Setler: 25-19, 25-17, 25-19


Süre: 67 dakika (22', 21', 24')

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