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VakıfBank'ın bileği bükülmüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’ü 25-23, 30-28 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, A Grubu’ndan namağlup olarak yarı finale yükseldi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 30-28 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, A Grubu'ndan namağlup olarak yarı finale yükseldi.


VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'le yarın TSİ 12.00'de karşılaşacak.



Salon: Shaoxing Olympic Sports Centre


Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)


VakıfBank: Zhu, Cansu, Robinson, Slöetjes, Rasic, Zehra, Gizem (L) (Kübra, Ebrar, Tuğba, Ayça (L), Buket, Derya)


Minas Tenis Clube: Gabi, Bruna, Mara, Natalia, De Souza, Macris, Da Silva Nicolosi (L) (Maria Luisa, B.Costa, Lana, Cattani,)


Setler: 25-23, 30-28, 25-18


Süre: 1 saat 28 dakika (27, 35, 26)

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