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VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu

VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi’nde Developres Rzeszow ile eşleşti.

VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow ile eşleşti.


Son dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, Developres Rzeszow ile eşleşti. Grubundaki 6 maçını da kayıpsız geçen sarı-siyahlılar, Polonya temsilciyle ilk maçına deplasmanda çıkacak. Kuraya seri başı olarak katılan VakıfBank, rövanş müsabakasını evinde oynama avantajını elde ettiği için ilk karşılaşma Polonya'da oynanacak.


Sarı-siyahlılar, galip gelmeleri durumunda yarı finalde Lokomotiv Kaliningrad - Fenerbahçe mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak.

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