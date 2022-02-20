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VakıfBank'tan üst üste 20. galibiyet

VakıfBank, Misli.

com Sultanlar Ligi 20. haftasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlılar tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda üst üste 20. galibiyetini elde etti.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül


VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Akman, Melis Gürkaynak, Gabi, Isabelle Haak, Derya Cebecioğlu


Mert Grup Sigorta: Gaila Gonzales, Özge Nur Çetiner, Miroslava Paskova, Ayça İsmailcebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Merve Cepni


Setler: 25-12, 25-19, 25-28


Süre: 75 dakika (23', 25', 27')

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