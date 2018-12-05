Vakkas Altınbaş'tan öğrencilere altın öğütler

Üniversite öğrencileri ile iş hayatında yaşadığı deneyimleri paylaşan Vakkas Altınbaş, geleceğin girişimcilerine ders niteliğinde tavsiyelerde bulundu.

Altınbaş Üniversitesi'nin düzenlediği Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları'nın bu haftaki konuğu Vakkas Altınbaş oldu. Vakkas Altınbaş, kısa süre önce raflarda yerini alan 'Altın Yıllarım' isimli kitabını, geçekleştirdiği girişimleri, yatırımları, iş hayatındaki yolculuğunu, tecrübelerini ve hedeflerinin peşinden gitmenin önemini öğrenciler ile paylaştı.

"Hayallerinize ulaşmak için sabırla ilerlemelisiniz"

Altınbaş, başarı yolculuğunu şöyle anlattı; "Altınbaş Holding, 1950'li yıllarda doğdu. Bugün, Babamız Mehmet Altınbaş'tan devraldığımız mücevherat işinin yanı sıra dünyanın dört bir yanında enerjiden lojistiğe, eğitimden finansa farklı alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 60 yılı aşkın süredir içerisinde bulunduğum iş hayatının içindeyim. Başarımı her zaman pozitif ve enerjik olmama borçluyum. Sağlığınızın ve zamanın kıymetini bilmelisiniz. Çünkü zaman geri getirebileceğiniz bir şey değil. Hayalleriniz ve kariyer hedefleriniz olmalı, bu yolda da sabırla ilerlemelisiniz. Hedef hep önünüzdedir, siz vazgeçmezseniz eninde sonunda oraya ulaşırsınız. İstekli çalıştığınızda ulaşılmayacak hedef yoktur" dedi.

İş yaşamına Kuzey Kıbrıs'ta açtığı kuyumcu dükkanıyla başlayan Vakkas Altınbaş, enerji ve finans gibi sektörlerde yaptığı yatırımlarla Altınbaş Holding'in kurumsallaşmasında büyük rol oynamıştı. Vakkas Altınbaş, Altınbaş Holding'in Yönetim Kurulu Üyeliği, Altınbaş Petrol Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı görevini yürütüyor.