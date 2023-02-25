Valencia, 22. golünü attı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de 22. golüne imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Enner Valencia, takımın iki golünü kaydetti. Etkili bir oyun ortaya koyan Valencia, 13. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 45+6. dakikada Rossi'nin ortasında yakın mesafeden yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Süper Lig'de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Konyaspor ağlarına attığı gollerle gol sayısını 22'ye yükseltti.

Bu sezon 19 lig maçında 22 gole ulaşan Valencia'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.