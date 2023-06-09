Valencia, Cenk Özkacar'ın bonservisinin alındığını açıkladı

İspanyol temsilcisi Valencia, sezon başında Fransız ekibi Lyon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı.

İspanya LaLiga ekibi Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, sezon başında Fransa Ligue 1 takımı Lyon'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Cenk Özkacar'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığı belirtildi. Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan Cenk, 1 asist kaydetti.

Altay formasıyla futbol sahnesine çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2020 yazında Lyon'a transfer olmuş, sonrasında kiralık olarak Leuven ve Valencia formalarını giymişti.