Fenerbahçe’nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada daha önce kanatlarda görev yapan Enner Valencia’ya Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu forvette şans verdi.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada daha önce kanatlarda görev yapan Enner Valencia'ya Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu forvette şans verdi.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia forvette görev aldı. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maçta 11'de görev yapan Samatta, beklentinin altında performans sergileyince yedek kulübesine çekilirken, forvet hattında Valencia görev aldı.