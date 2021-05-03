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Valencia gol sayısını 10'a yükseltti

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig’de gol sayısını 10’a çıkardı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol sayısını 10'a çıkardı.


Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligde gol sayısını 10'a yükseltti. BB Erzurumspor müsabakasının 12. dakikasında İrfan Can'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 14. dakikada ise Pelkas'ın golünde asisti yapan isim oldu. BB Erzurumspor karşısında attığı golle ligde gol sayısını 10'a çıkartan 31 yaşındaki futbolcu, 31 maçta toplam 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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