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Valencia'dan 1 gol, 1 asist

Fenerbahçeli futbolcu Valencia, MKE Ankaragücü karşısında 1 gol, 1 asistle maçın öne çıkan isimlerinden oldu.


Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia gösterdiği performansla ön plana çıktı. Müsabakanın 28. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Ekvadorlu futbolcu, ceza sahası içine yerden verdiği pasta Thiam'ı golle buluştururken, 67. dakikada ise ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Enner Valencia, gösterdiği bu performansla takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

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