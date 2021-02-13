Valencia'dan kupa ve ligde 1'er gol

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, kupada ve ligde attığı üst üste gollerle performansını yükseltti.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinin 53. dakikasında Enner Valencia attığı golle takımını 2-0 öne geçirirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında gol atan Ekvadorlu futbolcu üst üste 2 resmi müsabakada 2 gol kaydetti. Kupada oynanan çeyrek final müsabakasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etmiş, sarı-lacivertlilerin golü ise 72. dakikada Valencia'dan gelmişti. Karagümrük maçında 53. dakikada Ozan'ın pasında kaleci Aykut ile karşı karşıya kalan Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, sarı-lacivertlilerin galibiyetinde önemli bir rol oynadı.