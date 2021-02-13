Valencia'dan kupa ve ligde 1'er gol

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, kupada ve ligde attığı üst üste gollerle performansını yükseltti.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, kupada ve ligde attığı üst üste gollerle performansını yükseltti.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinin 53. dakikasında Enner Valencia attığı golle takımını 2-0 öne geçirirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında gol atan Ekvadorlu futbolcu üst üste 2 resmi müsabakada 2 gol kaydetti. Kupada oynanan çeyrek final müsabakasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etmiş, sarı-lacivertlilerin golü ise 72. dakikada Valencia'dan gelmişti. Karagümrük maçında 53. dakikada Ozan'ın pasında kaleci Aykut ile karşı karşıya kalan Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, sarı-lacivertlilerin galibiyetinde önemli bir rol oynadı.