Valentine Ozornwafor ilk kez oynadı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'ın Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Ozornwafor, mücadelenin 82. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna girdi ve sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bir resmi maçta görev aldı.

21 yaşındaki futbolcu, 28 Haziran 2019'da Enyimba'dan transfer edilmiş, geçtiğimiz sezon da İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak oynamıştı.