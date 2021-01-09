İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Valentine Ozornwafor ilk kez oynadı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.


Galatasaray'ın Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Ozornwafor, mücadelenin 82. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna girdi ve sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bir resmi maçta görev aldı.


21 yaşındaki futbolcu, 28 Haziran 2019'da Enyimba'dan transfer edilmiş, geçtiğimiz sezon da İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak oynamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.