Vali Ali Yerlikaya Şişli'de resmi nikahını yapmamış 13 çiftin nikah törenine katıldı

Şişli'de resmi nikahı bulunmayan 13 Roman çiftin nikahı İstanbul Valiliğini desteğiyle kıyıldı. Nikah törenine katılan Vali Ali Yerlikaya çiftlerin şahidi oldu.

Şişli Kuştepe'de yaşayan ve birlikte olan ancak maddi yetersizlikler nedeniyle resmi nikah kıyamamış 13 Roman çift, İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığının düzenlediği organizasyonla resmi olarak dünya evine girdi. Şişli Evlendirme Dairesinde gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli Belediye Başkan Vekili Çetin Keçeli, Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran ve korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda vatandaş katıldı. Çiftlerin nikahını Şişli Belediye Başkan Vekili Çetin Keçeli kıydı.

Ali Yerlikaya çiftlerin nikah şahidi oldu

Çiftlerin nikah şahidi olan Ali Yerlikaya, nikahların kıyılmasının ardından çiftleri tebrik ederek, “13 çiftimizin resmi nikahlarına sizlerle birlikte şahitlik ettik. Bizler de hep birlikte imzalarımızı attık. Allah mübarek, hayırlı etsin. Hem bu dünyada hem de sonsuz hayatta evlilikleri daim olsun diyor, dua ediyoruz. Allah size, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli evlatlar nasip etsin” dedi.

İki sene sonra nikahları kıyıldı

Nurdoğan Ayvacıoğlu ve Yıldız Mava çifti, “İki senedir evliyiz, bugün böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Valimize, Eyüp Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Binlerce kez teşekkür ederiz”

Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman Stratejisi Eylem Planını hayata geçirdikten sonra valilerimiz, kaymakamlarımız gerçekten bizleri onore ediyorlar. Bugün 13 çiftimizi evlendirdiler. Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'ya binlerce kez teşekkür ederiz” diye konuştu.