Vali Yerlikaya, 10. Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı

Onuncusu düzenlenen toplantıda, Vali Yerlikaya, “Sabırla, sebatla mücadeleye devam ediyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde filyasyon çalışmaları takip kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Yardımcıları Abdurrahman İnan ve Niyazi Erten, 39 İlçe Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Alb. Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, İlçe Sağlık Müdürleri, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Genel Başkanı Selami Aykut katıldı.

Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nda Vali Yerlikaya, katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirildi. Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana geçen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya, “8 aydan beri şehrimiz, ülkemiz, tüm insanlık, tüm devletler, tüm milletler bu salgınla karşı karşıya. Sabırla, sebatla mücadeleye devam ediyoruz. Aydınlığa çıkacağımız günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Salgın Sürecindeki Çalışmalarından Dolayı Muhtarlarımızı Kutluyorum”

19 Ekim Muhtarlar Günü'ne değinen Vali Yerlikaya, muhtarların salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Salgınla mücadelemizde ilk günden itibaren yanımızda yer alan, Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızda bizim yarenimiz olan; mahallemizde, sokağımızda, caddelerimizde elimiz-gözümüz, yardımcımız olan muhtar kardeşlerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.

Salgınla ilgili kaydedilen verilerin takibi ve değerlendirmesi açısından Filyasyon Takip Kurulu Toplantılarının önemini vurgulayan Vali Yerlikaya, istişare ve denetimlerle iyi bir noktaya gelindiğini kaydetti. Bu gayretli çalışmaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Vali Yerlikaya, çalışmaların sıkı bir biçimde takip edildiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.

Toplantıda, İstanbul'da Yürütülen Çalışmalar Ele Alındı

Vali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

İstanbul'daki filyasyon ve izolasyon takip verilerinin ele alındığı toplantıda Vali Yerlikaya, ilçe kaymakamları ve ilçe sağlık müdürlerinden salgın çalışmalarına dair bilgi aldı.

Toplantı, Vali Yerlikaya'nın değerlendirmeleri ile sona erdi.