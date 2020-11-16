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Vali Yerlikaya açıkladı: 20 milyon TL ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos’tan bu yana Korona virüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana Korona virüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, İstanbul'da 22 Ağustos'tan bu yana 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldığını da belirtti. Yerlikaya açıklamasında, “22 Ağustos'tan beri 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Korona virüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak” ifadelerine yer verdi.

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