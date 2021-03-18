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Vali Yerlikaya, Başkan İlgezdi'yi ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi makamında ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi makamında ziyaret etti.


Başkan İlgezdi, program dahilinde ilçe belediyelerine ziyaretler gerçekleştiren Vali Yerlikaya'yı belediye hizmet binası önünde karşıladı. İstanbul ve Ataşehir'e ilişkin yapılan sohbette Başkan İlgezdi, Vali Yerlikaya'ya Ataşehir'de yapılan projeler ve ilçenin sorunlarına dair bilgi verdi. Koronavirüs pandemisiyle ilgili ilçede alınan tedbir ve çalışmaları da anlatan Başkan İlgezdi, ziyaret için Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Görüşmeye Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.


Başkan İlgezdi, Vali Yerlikaya'ya 18 Mart Çanakkale Zaferinin 3 boyutlu kitabını hediye etti.

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