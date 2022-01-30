Vali Yerlikaya Çatalca'daki kazada yaralanan polisleri ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çatalca'nın Karaağaç bölgesinde emniyet görevlilerini taşıyan servis aracının yaptığı kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, Çatalca Karaağaç bölgesindeki kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti. Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kahraman polislerimizi hastanede ziyaret ettim. Durumları çok şükür daha iyi. Yaralı kardeşlerime bir kez daha acil şifalar diliyorum” dedi.