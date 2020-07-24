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Vali Yerlikaya duyurdu: Ayasofya Camii çevresinde namaz kılma alanları doldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu duyurdu.


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Ayasofya'da yıllar sonra ilk kez kılınacak olan Cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Anadolu'nun birçok ilçesinden yola çıkarak sabah erken saatlerde tarihi Yarımada'ya geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'daki sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamen dolduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, “Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak” ifadelerine yer verdi.

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