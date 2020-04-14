Vali Yerlikaya duyurdu: “Vefa” çalışmalarına 250 araçlık dev destek

250 araçlık dev filo havadan drone ile de görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki firmanın 250 araç desteğinde bulunduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya açıklamasında, “Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, #BirlikteBaşaracağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan bedelsiz olarak bağışlanan 250 araçlık filo havadan da görüntülendi. Firmalar tarafından teslim edilen araçlar ise ekipler tarafından kullanılmaya başlandı.