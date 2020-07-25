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Vali Yerlikaya, Fatih Sultan Mehmet Han'ı kabri başında ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Sultan Mehmet Han’ı kabri başında ziyaret ederek dua etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Sultan Mehmet Han'ı kabri başında ziyaret ederek dua etti.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Sultan Mehmet Han'ı kabri başında ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Vali Yerlikaya, “Ayasofya ve İstanbul'un Fatih'i, müjdelenmiş komutan; ceddimiz, Fatih Sultan Mehmet'i kabri başında dua ve minnetle yâd ettik. Ruhu şâd olsun” açıklamasında bulundu.

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