Vali Yerlikaya, huzurevi sakini ve evde/hastanede eğitim veren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, huzurevi sakini öğretmenler ile evde/hastanede eğitim veren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda, sanatçı Melihat Gülses konser verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliğinde, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde gerçekleştirilen programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, huzurevi sakini öğretmenler ile evde/hastanede eğitim gören öğrencilerin öğretmenleri katıldı. Program sanatçı Melihat Gülses'in konseri ile başladı. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak konsere başlayan Gülses, konseri düzenleyen İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Programda, sevilen şarkıları seslendiren Melihat Gülses, öğretmenlere unutulmaz bir konser verdi. Konserin ardından sanatçı Melihat Gülses'e çiçek takdim eden Vali Yerlikaya, katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirerek; Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Hastane ve evde eğitim veren öğretmenlere şükranlarını sunan Vali Yerlikaya, eğitimleri sabırla ve fedakarlıkla sürdürdükleri için öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Programda konuşma yapan Vali Yerlikaya, “Böyle özel bir günde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir' diyor. Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin 93. yıl dönümü. Kıymetli öğretmenlerimize sevgimizi, hürmetimizi, vefamızı göstermek için bu günü hafta boyunca doyasıya kutluyoruz” dedi.

Öğretmenlere hitap eden Vali Yerlikaya, “Sizleri seviyoruz. Sağlığınız, sıhhatiniz ve afiyetinizi diliyoruz. Her birinizin ellerinden öpüyoruz ve gününüzü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, “İstanbul'da eğitim öğretim gören 2 milyon 791 bin öğrencimiz sizlerin eseri. Sizlerin elinde yoğurulup, geleceğe hazırlanıyorlar. Bu gönül ve fedakarlık işinin hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Sadece sizin ‘helal olsun' demeniz bizi mutlu eder. Eğitim kandilimiz olan kıymetli öğretmenlerimizin şahsında İstanbul'umuzdaki 155 bin ve ülkemizdeki 1 milyon 200 bin eğitim meşalemizin daimi taşıyıcısı olan öğretmenlerimize kucak dolusu selamlar gönderiyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Öğretmenlere de çiçek takdim eden Vali Yerlikaya, bir süre öğretmenlerle sohbet etti. Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.