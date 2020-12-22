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Vali Yerlikaya: "İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.

Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, “Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

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