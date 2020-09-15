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Vali Yerlikaya, iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı toplantının fotoğraflarını paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı pandemi toplantısına ilişkin fotoğrafları paylaştı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek pandemi süreci, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesine ilişkin konuları konuştu. Vali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden toplantının fotoğraflarını paylaştı. Yerlikaya, paylaşımının üzerine "İş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle pandemi süreci, toplu ulaşım ve kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk" notunu düştü.

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