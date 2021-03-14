Vali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Yeni Cerrahpaşa Projesi hakkında bilgi alan Vali Yerlikaya, Dekanlık ziyaretinin ardından Fakülte Hastanesi'nin Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne ziyarette bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde önemli çalışmalar yürüten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Vali Yerlikaya'ya ziyaretinde; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Erdoğan Köse, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekai Kutlubay, Hastane Genel Direktörü Yılmaz Keskindemirci ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selma Kaçar eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Aydın ve beraberindeki heyet ile salgın dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya, Yeni Cerrahpaşa Projesi hakkında bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeniden yapılandırma projesi olan Yeni Cerrahpaşa Projesi'nde gelinen nokta ve proje kapsamında kampüs içindeki tarihi binaların restorasyonu hakkında bilgi aldı. Rektör Aydın, yeniden yapılanma sırasında eğitim ve hasta hizmetlerinin aksamadığını ifade etti.

“Salgın sürecinde Türk hekimlerinin başarısı ve farkı ortaya kondu”

Vali Yerlikaya, ziyaretinde sağlık çalışanlara hitaben yaptığı konuşmasında, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nın salgın sebebiyle toplu olarak kutlanamayacağını belirterek, “Bu sene 14 Mart Tıp Bayramı gerçekten çok farklı bir mana ifade ediyor. Salgın döneminde 1 yılı geride bıraktık. Salgında sağlık çalışanlarımızın; başta hekimlerimizin, hemşirelerimizin hayatlarımız için ne derece önemli olduğu ortaya çıktı. Türk hekimlerin başarısı ve farkı ortaya kondu. Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın çalışma arzusu, özverisi, bilgisi ve mücadelesi sağlık sistemimizden daha önde bunu gördük. Ben bu şehrin Valisi olarak, sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hepinize minnettarız” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, istişarelerin ardından Covid-19 ile mücadelede önemli çalışmalar yürüten Fakülte Hastanesi'nin Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.