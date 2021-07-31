İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da dün itibariyle toplam 13 milyon 295 bin 990 aşı yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da dün itibariyle toplam 13 milyon 295 bin 990 aşı yapıldığını duyurdu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı. Dün itibariyle toplamda 13 milyon 295 bin 990 aşı yapıldığını belirten Yerlikaya, Arnavutköy, Sultanbeyli ve Sultangazi'ye aşılama oranının yükseltilmesi konusunda çağrıda bulundu.


Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:


“İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla;


1.doz: 7.648.991


2.doz: 4.953.361


3.doz: 693.638


Toplam 13.295.990 doz aşı yapıldı


Dün yapılan 240.036 doz aşının 56.766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi aşı oranımızı yükseltelim”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.