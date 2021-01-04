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Vali Yerlikaya, “İstanbul'umuzun güvenlik ve huzuru için 2021 yılının ilk asayiş toplantısındayız”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’umuzun güvenlik ve huzuru için 2021 yılının ilk asayiş toplantısındayız.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'umuzun güvenlik ve huzuru için 2021 yılının ilk asayiş toplantısındayız. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatımızın bütün mensuplarına başarılar diliyorum” dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, paylaşımında “İstanbul'umuzun güvenlik ve huzuru için 2021 yılının ilk asayiş toplantısındayız. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatımızın bütün mensuplarına başarılar diliyorum” dedi.

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