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Vali Yerlikaya, kısıtlamaya uymayanlara uygulanan cezai yaptırımların verilerini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik uygulanan cezai yaptırımların verilerini açıkladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaları paylaştı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımız tarafından bin 405 idari işlem yapılmış, 3 milyon 239 bin 015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 119 idari işlem uygulanmış, 79 bin 500 TL para cezası kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

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