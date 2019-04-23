sınıf öğrencisi Zeynep Yiğit'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu, Dr. İlhami Faydagör Ortaokulu ve Fındıklı İlkokulundan 8 öğrenci İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Vali Yerlikaya, öğrencileri kapıda karşıladı. Vali Yerlikaya, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yiğit'e devretti. Koltuğa oturan Yiğit, okullarında robitik kodlama diye sınıflarının olduğunu ve robitik kodlamayı öğrendiklerini kaydetti.

İstanbul için en iyi şeyleri yapmak istediğini daha güzel bir yer haline dönüştürmek istediğini kaydeden Yiğit, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyoruz. Bugünü doya doya eğlenerek geçirmelerini istiyorum” dedi.

Kendisini ziyaret eden çocuklarla tek tek ilgilenerek konuşan Vali Ali Yerlikaya ise "İstanbul'da bayramı kutluyoruz. Dünyaya örnek bir bayramımız var. 99. yılını kutladığımız kutluyoruz. Dünyaya çocuklara verdiğimiz önem kapsamında çok güzel mesaj veriyoruz” diye konuştu.

Bir öğrencinin şiir okuduğu programda Vali Yerlikaya, daha sonra kendisini ziyaret eden çocuklara ve öğretmenlerine küçük hediyeler takdim etti.