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Vali Yerlikaya, korona virüs denetim verilerini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin verilerini açıladı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin verilerini açıladı. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 21-22-23 Ağustos tarihlerinde #SağlıkİçinHepimizİçin denetimleri kapsamında, sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikah ve düğün yerlerinde 1409 denetim yapıldı. 8 işlem idari işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.

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