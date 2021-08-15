Vali Yerlikaya “Mavi kategori için 587 bin 779 kişi kaldı”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Ağustos saat 10.00 itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranın yüzde 90 olduğunu duyurdu. Öte yandan 1'inci doz aşıda 8 milyon 127 bin 455 kişi, 2'nci dozda 5 milyon 901 bin 701 kişi, 3'üncü dozda ise 904 bin 411 vatandaşa aşı yapıldığını kaydetti. Mavi kategori için ise 587 bin 779 kaldığını belirterek, toplam da 14 milyon 933 bin 567 doz aşı yapıldığını ifade etti.