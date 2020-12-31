Vali Yerlikaya otellerde misafir edilen evsiz vatandaşları ziyaret etti

Yerlikaya Kasım ayında başlatılan projeyle İstanbul'da an itibariyle 949 evsiz vatandaşın otellerde misafir edildiğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni yıla girerken otelde misafir edilen evsiz vatandaşlar ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Yerlikaya ve Bakan Yardımcısı İnce açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valiliği'nin Kasım ayından bu yana yürüttüğü "Hiç kimse dışarıda kalmasın, biz misafir edelim" projesini anlatan Vali Yerlikaya, "Bildiğiniz gibi İstanbul'umuzda dışarıda evsiz diye tabir ettiğimiz kardeşlerimiz var. Bir yandan soğuk kış günleri, bir yandan kovid 19 salgın dönemi. Bu günlerde dışarıda köprü altlarında parklarda bu kardeşlerimizi bu şekilde kalmalarına yüreğimiz el veremezdi. Biz şehrimizin kadirşinaslığını göstermek zorundaydık. Şu an itibariyle otellerde 949 evsiz vatandaşımızı misafir ediyoruz. Fatih'te 11 otelde 573 evsiz kardeşimiz var. Öncelikle onlara davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Geldikleri zaman PCR testlerini sağlık taramalarını yapıyoruz. Burada bütün ihtiyaçları bir normal otel müşterisi gibi karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara da çağrıda bulunan Vali Yerlikaya, "39 ilçemizin hangi sokak parkında eğer bir kardeşimizin dışarıda yattığını görürlerse lütfen polisimizi jandarmamızı arasınlar. Hemen biz onların yanına gelir bu sorumluluğu en güzel şekilde alırız" diye konuştu.

Yılbaşı gecesinde ilk ziyareti otellerde misafir edilen evsizlere yaptıklarını söyleyen Yerlikaya, "Bu otelde kalan 6 kardeşimizi ziyaret ettik. Onların şahsına 949 evsiz kardeşimizin yeni yılını tebrik ettik. 2021 yılının onlar için sağlık, sıhhat, afiyet, barış getirmesi dileklerinde bulunduk. 2020 yılı kabul edelim zor bir yıl oldu. Bizde 10'uncu ay içine giriyoruz ama dünyana bir yıldan beri salgınla mücadele ediliyor. Kısıtlamalarla ilgili mükemmel kazanımlarımız var. Pozitif vaka sayılarımız azalıyor. Yatan ve yoğun bakımda hastalarımızın sayıları azalıyor. Yeni yılı kutlu olsun diyorum. 2021 yılı İstanbul gibi güzel bereketli, muhteşem olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise yeni yıla saatler kala anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bimekan diye adlandırdığımız vatandaşlarımıza yönelik bu çalışmayı ilk duyduğumuzda bakanımızın da talimatlarıyla koordine olarak böyle bir projenin başlangıcını sağladık. Valimiz Kaymakamlarımızla birlikte Türkiye'ye örnek olacak bu projeyi kısa sürede hayata geçirdi. Bu İstanbul'umuzda güzel şehrimizde ona yakışmayan bu görüntüyü kısa süre içerisinde İstanbul'a yakışır bir vaziyette çözülmüş oldu. Hakikaten çok güzel otellerde misafir ediliyorlar. Kendilerini de dinledik güzel duygular içerisindeler. Bugün onlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Onların yeni yıllarını kutladık. Yeni yılda inşallah hep beraber daha mutlu, sağlıklı, bereketli bir yıl geçiririz. Aileleriyle birlikte işlerinin başında, hayata sımsıkı bağlanmış birer vatandaşımız olarak onları görmek istiyoruz. Bunun da altyapısı çalışılıyor inşallah kısa sürede çözülecek" dedi.