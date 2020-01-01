İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yerlikaya, Sultangazi'de 2019'un son bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi’de 2019’un son bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi'de 2019'un son bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultangaz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, 2019'un son doğan bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya'ya ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu eşlik etti. Ziyaret renkli görüntülere sahne olurken, Vali Yerlikaya, 2019'un son bebeği olan Asel Lina ve yeni yılın ilk doğan bebeği olan Barkın Araf'ı ziyaret ederek, altın ve çiçek hediye etti. Vali Yerlikaya ayrıca, hastanede yatmakta olan hastaları da ziyaret etti.


Bebekleri ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Yeni yıl ülkemiz için şehrimiz için tüm insanlık için barış sağlık, huzur getirsin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.