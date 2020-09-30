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Vali Yerlikaya, “Tedbirlere birlikte uyalım”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu 6’ncı toplantısına katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu 6'ncı toplantısına katıldı. Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Korona virüs ile mücadelede filyasyon ve izolasyon çalışmalarının yanında sizlerin de desteği çok önemli, tedbirlere birlikte uyalım” ifadelerine yer verdi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu 6'ncı toplantısına katıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, “İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu 6. toplantısındayız. Korona virüs ile mücadelede filyasyon ve izolasyon çalışmalarının yanında sizlerin de desteği çok önemli, tedbirlere birlikte uyalım” ifadelerine yer verdi.

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