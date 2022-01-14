Vali Yerlikaya: “Terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik”

Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık” dedi. Dolandırıcılık sayısının yükseldiğine dikkat çeken Yerlikaya, internet ve telefonla yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile birlikte 2021 yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Cağaloğlu'ndaki İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, konuşmasında İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını tek tek açıkladı.

“Mesai mefhumu gözetmeden görevimizin başındayız”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Sizlerle de; İstanbul'umuzda huzur ve asayişin korunması için görev yapan güvenlik güçlerimizin çalışmalarını paylaşmak üzere bir aradayız. İki kıtanın buluştuğu, Medeniyetimizin baş tacı, aziz İstanbul'umuz, 15,5 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 13. metropolü. Bu güzel şehirde 6 bin 579 jandarma, 48 bin 127 polis ve 942 Sahil Güvenlik mensubuyla 55 bin 648 personelden oluşan çok büyük bir aileyiz. Şehrimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görevimizin başındayız” dedi.

“Evden hırsızlık sayısı 35'ken 2021'de 28'e düştü”

İlk olarak asayiş olaylarıyla ilgili verileri paylaşan Yerlikaya, “2020'ye oranla, 2021 yılında şehrimizde; katalog suçlar olarak tabir edilen; evden hırsızlık yüzde 20.2, işyerinden hırsızlık yüzde 20, otodan hırsızlık yüzde 37.4, oto hırsızlığı yüzde 27, Motosiklet hırsızlığı yüzde 12.4 azaldı. Mala karşı suçlarda aydınlatma oranımızı da yüzde 45 arttırdık. 2020 yılında bir günde gerçekleşen "evden hırsızlık" sayısı 35'ken bu sayı

2021'de 28'e düştü” diye konuştu.

“2 dolandırıcılıktan 1'i, ya internet ya da telefonla yapılıyor”

Dolandırıcılık sayısının arttığını ifade eden Vali Yerlikaya, “Bir günde ‘işyerinden hırsızlık' sayısı 19'dan 15'e; oto hırsızlığıysa 7'den 5'e düştü. 2020 yılına kıyasla 2021'de kapkaç da yüzde 39,1 ‘Yankesicilik' suçlarında yüzde 34,6 azalma meydana geldi. Ancak bunun yanında, 2020 yılında 8 bin 490 olan "dolandırıcılık" suç sayısı, 2021'de maalesef 10 bin 357'ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her 2 dolandırıcılıktan 1'i, ya internet ya da telefonla yapılıyor. Hemşehrilerimden özellikle; internet ve telefon dolandırıcılığına karşı çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“Terör örgütlerine karşı 2 bin 769 operasyon düzenledik”

Terörün dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi İstanbul'un da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer aldığını söyleyen Yerlikaya, “2021 yılında; terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında, suç örgütüne yönelik 485 operasyonda Bin 754 şahıs yakalandı. 426 şahıs tutuklandı” dedi.

“2021'deyse 60'a düştü”

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelemi hakkında konuşan Vali Yerlikaya, “Rakamlara geçmeden önce; şu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Uyuşturucu ile mücadelede, bir babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa, bir annenin nasıl canı yanıyorsa, bizim de bu konuya bakışımız, tam da bu. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayıları, 5 yıl önce, 2017'de 363'ken, 2020'de bu sayı 131'e, 2021'deyse 60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini asla istemeyiz!” dedi.

“66 bin 955 şahıs yakalandı”

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili sayıları veren Vali Yerlikaya, “Bu amaçla 2021 yılında, ilimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 66 bin 955 şahıs yakalanırken 9 bin 534 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 393 bin 208 adet hap, 2 milyon 54 bin 782 adet sentetik ecza maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal ele geçirildi. 6 bin 414 şahıssa tutuklandı. Son 5 yılda tutuklananların sayısı 31 bin 765 oldu. Uyuşturucuyla mücadelede bir başka önemli hususun metruk binalar. Bu amaçla İstanbul'da, Son 3 yılda 3 bin 986 metruk bina tespit edildi. 2019 ve 2020 yıllarında bu binaların, 840'ını yıktık. Bin 310'unu da güvenli bir hale getirdik. 2021 yılındaysa707 metruk bina yıkıldı. Alınan önlemler sonucunda, 405 metruk bina güvenli hale getirildi” dedi.

“Annelerimizin dikkati ve şefkatiyle koruyabiliriz”

Uyuşturucuyla mücadelede kurulan iletişim ağıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, “Mahalle muhtarlarımız ile Narkotik birimlerimiz anbean iletişim halindeler. Bu mücadelede birbirimize güçlü bir destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz! Uyuşturucu tehlikesine yönelik, yürütülen eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları önemli bir gücümüz. Bu kapsamda, emniyetimizin; ‘narkorehber', ‘narko nokta', ‘narkolog' ve ‘narkotik eğitim tırı' projeleri uygulanmaya devam ediyor. 388 etkinlikte 214 bin 406 vatandaşımızı bilgilendirdik. Evlerimizdeyse annelerimiz, bu çabanın en büyük destekçileri. Çocuk ve gençlerimizi bu büyük tehditten, annelerimizin dikkati ve şefkatiyle koruyabiliriz. Bu amaçla; ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi' projesiyle İstanbul'da gerçekleştirilen 193 etkinlik ile 14 bin 320 annemiz bilgilendirildi” dedi.

“56 bin 590 ihbar alındı”

UYUMA uygulamasından söz eden Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen UYUMA, yani Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması Narkotik birimlerimiz ve hemşehrilerimiz arasında bir köprü vazifesi görüyor. 2021'de 7 bin 99'u UYUMA uygulamasına olmak üzere toplam 56 bin 590 ihbar alındı. Başta gençlerimiz olmak üzere, geleceğimizi ve güvenliğimizi tehdit eden uyuşturucuyla mücadelemiz, kararlılıkla devam ediyor. Bu mücadelede sizlerin destekleri çok önemli. Verdiğiniz ve vereceğiniz destekler için hepinize teşekkür ederim” dedi.

“Kadın ve şiddet kelimesinin yan yana geldiği hiçbir kavramı kabul etmiyorum”

Kadına şiddet konusu hakkında konuşan Yerlikaya, “En büyük önceliklerimizin başında, kadına yönelik şiddetle mücadele geliyor. KADES Mobil İhbar Uygulaması işte tam da bunun için hayata geçirildi. İstanbul'umuzda geçen yılsonu itibariyle bu uygulamaya kayıt sayısı 426 BİN 941'e ulaştı. 30 bin 444 kadına KADES bilgilendirmesi yapılırken, ihbar sayısı 56 bin 80 oldu. KADES İhbarlarında ekiplerimizin olaylara intikal süresi sadece 3 ila 5 dakika arasında. Söylemekten hiçbir zaman usanmayacağım ki; Kadın ve şiddet kelimesinin yan yana geldiği hiçbir kavramı kabul etmiyorum” dedi.

“Sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konuldu”

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili bilgiler veren Yerlikaya, “Sahte içki imalatı geliyor.2021 yılında sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenledik. 210 şüpheliyi yakaladık.29 şahıs tutuklandı. Sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konuldu. İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarındaysa, 714 bin 353 paket kaçak sigara, 465 milyon 130 bin 488 makaron, 227.475 kilo tütün ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 2.865 operasyonda, 5 bin 2 şahsı yakaladık.147 şahıs tutuklandı. Aynı zamanda çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen Suçları önlemek, ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırmak için, Hayvan Durum İzleme Projesi, HAYDİ uygulanmaya başlandı. Bu mücadelede beraberiz. HAYDİ Projesi kapsamında 2021 yılında 86 kişiye cezai işlem uygulandı” dedi.