Vali Yerlikaya: “Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınana önlemlere ilişkin "Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz. Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 15.00'de İstanbul Valilik Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ana kadar alınan yeni tip korona virüs tedbirlerine değindi ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

“Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz”

Bugün yeni bir uygulamaya başlandığını açıklayan Vali Yerlikaya, "Salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz olarak veriyoruz. Maske dağıtımında PTT'ler ve eczanelerimiz aktif bir rol üstleniyor. İstanbul genelinde bugüne kadar PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7 buçuk milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçeceğiz inşallah. Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine 100 bin, Pazarcılar Odamıza 150 bin, Taksiciler Odamıza 200 bin, Fırıncılar Odamıza 150 bin, Su Satıcıları Odamıza 10 bin, HAVAŞ çalışanlarına 200 bin, Emlak Konut Şantiyelerinde çalışan işçilerimize 150 bin, Bayrampaşa ve Kadıköy Gıda Hallerine 150 bin olmak üzere toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk”

Bu süreçte sağlık çalışanlarının mücadelesinin önemine de değinen Vali Yerlikaya, “Sağlık çalışanlarımız mücadelenin en ön safında. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda, 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk. Şu an 4 bin 924 sağlık çalışanımız bu imkanı kullanıyor” şeklinde konuştu.

“Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın”

Vali Yerlikaya, “Geçen hafta olduğu gibi İstanbul genelinde bugün 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlıyor. Marketler, bugün 21.00'e kadar açık. Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimleri, en üst seviyede yapacağız” dedi.

“İşi ne kadar sağlam tutarsak, o kadar başarılı olacağız.”

Vali Yerlikaya tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemini vurgulayarak “Jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz yine görevi başında olacak. Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak. Yasak, sizi, bizi, ülkemizi ve milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler, salgını kontrol etmek, evde kalma süremizi kısaltmak için. İşi ne kadar sağlam tutarsak, o kadar başarılı olacağız” diye konuştu.