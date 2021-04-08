Vali Yerlikaya, Ümraniye'de 12 Roman çiftin nikah şahidi oldu

Ümraniye'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlamaları çerçevesinde 12 Roman çifte nikah töreni düzenlendi. Çiftlerin nikahını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıyarken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya çiftlerin nikah şahidi oldu.

Ümraniye'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlamaları çerçevesinde 12 Roman çiftin nikah töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal da katıldı. Başkan İsmet Yıldırım çiftlerin nikahını kıyarken, Vali Yerlikaya ise çiftlerin hem nikah şahidi oldu hem de hediyelerini takdim etti. Nikah töreninin başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanlara olan mesajı okunurken, nikah sonunda ise Vali Yerlikaya ve evlenen çiftler hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Roman kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz”

Program sonrası konuşan Vali Yerlikaya, “Roman kardeşlerimizin bu özel gününde hem onları kutlamak hem de nikahlarını kıymak üzere Ümraniye ilçemizde toplandık. Onlara mutluluklar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 8 Nisan Dünya Romanlar Günü hem kutladı hem de Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlattı. Bütün ilçelerimizdeki Roman kardeşlerimizin eğitim, sağlık, istihdam ve iskan meseleleri başta olmak üzere benzeri sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Roman kardeşlerimizin çocuk ve gençlerinin okullaşma oranlarını şehir ortalamasını yakalaması noktasında belediye başkanlarımız, tüm okul müdürlerimiz ve yine mahalle muhtarlarımızla beraber canla başla çalışacağız. Biz Roman olan genç ve çocuk arkadaşlarımızın eğitimleri noktasında maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca istihdam konusunda da Roman kardeşlerimizle belli periyotlarda toplantılar yapıyoruz. Kardeşlerimiz 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. Sağlık, huzur, mutluluk sizlerle olsun” diye konuştu.