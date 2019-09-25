Vali Yerlikaya'dan Başkan Aydıner'e ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başkan Atila Aydıner'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Vali Yerlikaya, “Bugün Bayrampaşa Belediyemizin çok değerli hizmet, yatırım ve başarılı çalışmalarına tanıklık ettik. Belediye Başkanımız Atila Aydıner'i ve çalışma arkadaşlarını vizyoner belediyecilik anlayışlarından dolayı tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum. İlçe sakinlerimizi de sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kulandı.

Vali Yerlikaya'yı belediye binasının protokol girişinde karşılayan Başkan Aydıner ise, “Sayın Valimiz ziyaretleriyle bizleri onurlandırdı. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Devam eden ve hayata geçirmeyi planladığımız hizmet ve projelerimizle ilgili Valimize bilgi verdik ve önerilerini aldık” dedi. Ziyaret sırasında Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar ve Naser Şimşek de hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner, Vali Yerlikaya'ya hediye takdim etti.