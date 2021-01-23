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Vali Yerlikaya'dan “Devletimin ve milletimin emrindeyim” mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek’in “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerinin ardından “Devletimin ve milletimin emrindeyim” paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerinin ardından “Devletimin ve milletimin emrindeyim” paylaşımında bulundu.



22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında “Vali militan, kaymakam militan” sözleri ile tepki çekmişti. Bu açıklamanın ardında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından valilik binası görseli ile “Devletimin ve milletimin emrindeyim” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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