Vali Yerlikaya'dan, İl Pandemi Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bugün video konferansla gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan korona virüsle mücadele kapsamında bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Pandemi Kuruluna ilişkin paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, “#İlPandemiKurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek. #EvindeKalİstanbul” ifadelerine yer verdi.