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Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yılına ilişkin paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’un Fethi’nin 567.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yarın yapılacak olan fetih kutlamasının duyurusunu yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'un Fethi'nin 567. yılını Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseriyle büyük bir coşkuyla kutlayacağız" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yarın yapılacak olan fetih kutlamasının duyurusunu yapan Vali Yerlikaya, "Yeni bir çağ başlattı, çağları aşan sevdan.. İstanbul'un Fethi'nin 567. yılını Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseriyle büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 29 Mayıs Cuma, Topkapı Sarayı saat 18.00" ifadelerini kullandı.

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