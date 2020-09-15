Vali Yerlikaya'dan "kademeli mesai" açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih'te ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya kademeli mesai düzenlemesine ilişkin olarak "Toplu taşımada sabah ve akşam pik saatlere baktığımız zaman ayakta yolcu taşıma sınırının gerçekleşmesinin zor olduğun biliyoruz. Yaklaşık iki haftadır meslek odalarımızla bir araya geliyoruz, sendikalarımızla konuşuyoruz. Belediyemiz ile daha önce bir araya geldik. Perşembe İl Pandemi Kurulu'nu AFAD'da yapacağız. Cuma günü artık şehrimizde kamu özel 5 milyon 200 binin üzerinde çalışma hayatında olan vatandaşlarımızla ilgili sağlıklı önemli ve istişare ile vardığımız noktayı paylaşacağız. Dünyada kademeli mesai saatlerini başarmış pek çok metropol örneği var. O örnekleri de arkadaşlarımız incelediler. O örneklerden istifade ederek İstanbul'da pik saatlerde mümkünse ayakta yolcu olmadan, ayakta yolcu mecburiyeti varsa bilim kurulunun önerisini çizgisinde kalmak üzere alınan kararlara uyan bir mesafe düzenini sağlayacağımıza inanıyorum. Bu noktada çalışıyoruz" diye konuştu.

Vali Yerlikaya açıklanacak kademeli mesai sisteminin hemen ertesi gün değil belirli bir takvim içerisinde uygulanmaya başlanacağını vurguladı.

"Maske kullanımının yüzde 101 olması gerek"

Salgın ile mücadelede maske takmanın önemine dikkat çeken Vali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızdan istirhamım var. Maske ve mesafe ile ilgili salgınla mücadelede 7'inci ay içerisindeyiz. Artık bununla ilgili birbirimize uyarıda bulunmak zorunda kalmayalım. Hele İstanbul'da. Dolayısıyla bu pazarlarda, duraklarda, topu ulaşımın olduğu yerlerde evimizden adım attığımız andan itibaren bu maske zorunluluğunu her yerde söylüyoruz. Maske kullanımının yüzde 90 üzerinde olduğu tespit eden anketler var. Bunun yeterli olduğuna inanmıyoruz. Yüzde 101 olması gerek bunu söylüyoruz" şeklinde konuştu.

"İzolasyona uymayanı alıp barınma merkezine götüreceğiz"

İzolasyona uymayan vatandaşlarla ilgili yaptırımların da artırıldığını söyleyen Vali Yerlikaya, "İzolasyona uymayanlarla ilgili sadece idari ve adli işlem yapmakla kalmayacağız artık. İzolasyon şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımız var. Sancaktepe'de bir yurdumuz müstakil odalar var. Dün akşam itibariyle 15 vatandaşımızı misafir ediyoruz. İzolasyon koşullarına keyfi olarak uymayanlar da var. Bunlar 'İzolasyona uymuyorum, idari işleme razıyım dese' bile yanına kar kalmayacak. Onu alıp götürüp barınma merkezimizde da merkezimizde karantina süresini tamamlayıp, sağlık kurulumuz 'çıkabilir' dediği zaman onu oradan bırakacağız" dedi.